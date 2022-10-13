Після обстрілів рашистами мирної інфраструктури в Україні союзники терміново відправили в Україну більше зброї.

На зустрічі в форматі Рамштайн кілька країн підтвердили передачу Україні додаткової зброї. Акцент був зроблений на системах ППО, однак в спису допомога була і інша зброя, в тому числі на самохідних шасі.

Німеччина передасть ППО, РСЗВ та ствольну артилерію

Після масованих ракетних обстрілів України США та Німеччина пообіцяли пришвидшити постачання систем протиповітряної оборони для України. Зокрема, перший з чотирьох комплексів IRIS-T вже прибув в Україну.

IRIS-T – німецький зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

Система ППО IRIS-T. 2018 рік. Німеччина. Фото: Timm Ziegenthaler

Також у тему Німеччина передала Україні дві броньовані машини

Окрім того, Німеччина передасть MLRS “MARS II” та САУ “PzH 2000”. Нагадаємо, наприкінці вересня уряд Німеччини погодився передати Україні ще 4 додаткових САУ “PzH-2000”. Невідомо, чи цього разу йдеться про додаткову допомогу, чи про раніше заявлену.



САУ «Panzerhaubitze 2000» (PzH 2000) військових України



Також у вересні повідомили про передачу ще двох РСЗВ “Mars II” і близько 200 ракет “GMLRS”.

До речі чому німецькі САУ PzH 2000 вважаються вершиною артилерії

Литва передає самохідні міномети

Литва передасть ЗСУ 120-мм міномети на шасі гусеничного бронетранспортера M113. Про це у Твітері повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

За відкритими даними на озброєнні Армії Литви перебуває близько 40 німецьких самохідних мінометів Panzermörser M113. Литва отримала 42 такі машини від Німеччини у 2005-2006 роках, повідомляє “Мілітарний”.



120 мм міномет Panzermörser M113

Озброєння – 120-мм міномет Tampella з дальністю стрільби до 6350 м. Боєзапас – 60 мін. Екіпаж та розрахунок міномету складається з 5 осіб.

У 2013 році Міністерство оборони Литви уклало контракт на суму 6,6 млн євро з ізраїльською компанією Elbit на модернізацію парка Panzermörser M113. В ході модернізації замінили стволи мінометів, нову цифрову систему керування вогнем. Також були оновлені прилади для спостереження та коригування вогню.

Також цікаво Україна отримала партію військових автомобілів з Литви

Франція надасть ППО, додаткові САУ Caesar та зенітні ракети

Президент Франції Емманюель Макрон в середу заявив, що Україна найближчими тижнями отримає чергову партію французької військової допомоги, повідомляє Defense Express.

За словами Макрона, Франція працює над постачанням Збройним Силам України шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет “для захисту України від ракетних ударів і дронів”.

155-мм самохідна гаубиця CAESAR



Французький лідер уточнив лише, що нова військова допомога надійде в “найближчі тижні”, але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

Sky News з посиланням на власні джерела, повідомили, що Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності Crotale, які здатні перехоплювати ракети й літаки на низькій висоті.



ЗРК Crotale Збройних Сил Франції

Crotale – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra. Призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Прийнятий на озброєння у Франції, Фінляндії, Греції та Нідерландах.

Комплекс існує у кількох модифікаціях. Він призначений для забезпечення протиповітряної оборони військ та цивільних об’єктів та прикриття бойових порядків військ. ЗРК із моменту створення неодноразово модернізувався.

ЗРК Crotale існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному. Дальність ураження повітряних цілей від 500 до 10000 м, на висотах до 6000 м.

Також цікаво як французькі САУ Caesar б’ють ворога в Україні