После обстрела рашистами мирной инфраструктуры в Украине союзники срочно отправили в Украину больше оружия.

На встрече в формате Рамштайна несколько стран подтвердили передачу Украине дополнительного оружия. Акцент был сделан на системах ПВО, однако в списке помощи было и другое оружие, в том числе на самоходном шасси.

Германия передаст ПВО, РСЗО и ствольную артиллерию

После массированных ракетных обстрелов Украины США и Германия пообещали ускорить поставки систем противовоздушной обороны для Украины. В частности, первый из четырех комплексов IRIS-T уже прибыл в Украину.

IRIS-T – немецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Система ПВО IRIS-T. 2018 год. Германия. Фото: Timm Ziegenthaler

Также в тему Германия передала Украине две бронированные машины.

Кроме того, Германия передаст MLRS "MARS II" и САУ "PzH 2000". Напомним, в конце сентября правительство Германии согласилось передать Украине еще 4 дополнительных САУ "PzH-2000". Неизвестно, речь идет или о дополнительной помощи, или о ранее заявленной.



САУ «Panzerhaubitze 2000» (PzH 2000) военных Украины



Также в сентябре сообщили о передаче еще двух РСЗО "Mars II" и около 200 ракет "GMLRS".

Кстати почему немецкие САУ PzH 2000 считаются вершиной артиллерии.

Литва передает самоходные минометы

Литва передаст ВСУ 120-мм минометы на шасси гусеничного бронетранспортера M113. Об этом в Твиттере сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

По открытым данным, на вооружении Армии Литвы находится около 40 немецких самоходных минометов Panzermörser M113. Литва получила 42 таких машины от Германии в 2005-2006 годах, сообщает "Милитарный ".



120 мм миномет Panzermörser M113

Вооружение – 120-мм миномет Tampella с дальностью стрельбы до 6350 м. Боезапас – 60 мин. Экипаж и расчет миномета состоит из 5 человек.

В 2013 году Министерство обороны Литвы заключило контракт на сумму 6,6 млн. евро с израильской компанией Elbit на модернизацию парка Panzermörser M113. В ходе модернизации заменили стволы минометов, новую цифровую систему управления огнем. Также были обновлены приборы для наблюдения и корректировки огня.

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Франция предоставит ПВО, САУ Caesar и зенитные ракеты

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи, сообщает Defense Express.

По словам Макрона, Франция работает над поставкой Вооруженным Силам Украины шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".

155-мм самоходная гаубица CAESAR



Французский лидер уточнил лишь, что новая военная помощь поступит в ближайшие недели, но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Sky News со ссылкой на собственные источники сообщили, что Франция передаст Украине системы противовоздушной обороны малой дальности Crotale, которые способны перехватывать ракеты и самолеты на низкой высоте.



ЗРК Crotale Вооруженных Сил Франции

Crotale – французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, разработанный французской фирмой Thomson-CSF/Matra. Предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Принят на вооружение во Франции, Финляндии, Греции и Нидерландах.

Комплекс существует в нескольких модификациях. Он предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и гражданских объектов и прикрытия боевых порядков войск. СРК с момента создания неоднократно модернизировался.

ЗРК Crotale существует в двух вариантах базирования: движущемся наземном и корабельном. Дальность поражения воздушных целей от 500 до 10 000 м, на высотах до 6000 м.

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