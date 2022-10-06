Це німецькі броньовані ремонтно-евакуаційні машини на танковому шасі Leopard 1.

Про передачу двох Bergepanzer 2 повідомляється в офіційному звіті німецького уряду.

Трохи раніше Німеччина передавала Україні три такі бронемашини. Тому тепер українські військові мають на озброєнні п'ять Bergepanzer 2.

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Bergepanzer 2 (BPz-2) — німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина на танковому шасі Leopard 1. Основним призначенням машини є забезпечувати мобільність бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, надання допомоги при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення та/або башти.

Раніше була запланована передача ще 12 машин разом з необхідними витратними матеріалами та супутнім обладнанням, тепер залишилось передати ще 10.

Окрім того, в період з 20 по 28 вересня 2022 року Німеччина передала Україні шість з тридцяти запланованих кулеметів MG-3, призначених для встановлення на броньовані евакуаційні машини.