Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону.

“В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами, – розповів міністр оборони Україні Олексій Резніков. – Як завжди, Головнокомандувач Збройних Сил України Генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою”.

До речі чому німецькі САУ PzH 2000 вважають вершиною артилерії

Максимальна дальність ведення вогню стандартним снарядом L15A2 становить 30 км, снарядом із донною насадкою (донним газогенератором) “Бейз Блід” — близько 35 км, активно-реактивними боєприпасами — 40 км.

Нагадаємо, що ЗСУ б’ють ворога також за допомогою інших іноземних артилерійських установок – M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000.