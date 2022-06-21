Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону.

“В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами, – рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. – Как всегда, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельная огромная благодарность нашим артиллеристам, которые уже стали Всемирной легендой".

Кстати почему немецкие САУ PzH 2000 считают вершиной артиллерии

Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом L15A2 составляет 30 км, снарядом с донной насадкой (донным газогенератором) “Бейз Блид” — около 35 км, активно-реактивными боеприпасами — 40 км.

Напомним, что ВСУ бьют врага также с помощью иных иностранных артиллерийских установок – M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому ”клубу лучших" присоединился и Ph2000.