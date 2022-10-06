Это немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины на танковом шасси Leopard 1.

О передаче двух Bergepanzer 2 сообщается в официальном отчете германского правительства.

Несколько раньше Германия передавала Украине три такие бронемашины. Поэтому сейчас у украинских военных на вооружении пять Bergepanzer 2.

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Bergepanzer 2 (BPz-2) – немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на танковом шасси Leopard 1. Основным предназначением машины является обеспечивать мобильность бронетанковых подразделений, эвакуацию поврежденной техники, оказание помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/или башни.

Ранее была запланирована передача еще 12 машин вместе с необходимыми расходными материалами и сопутствующим оборудованием, осталось передать еще 10 машин.

Кроме того, в период с 20 по 28 сентября 2022 Германия передала Украине шесть из тридцати запланированных пулеметов MG-3, предназначенных для установки на бронированные эвакуационные машины.