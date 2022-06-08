Україна одержала чергову партію військової допомоги від Литви. Наразі передали вантажівки та автомобілі підвищеної прохідності.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про доставку 10 вантажних військових автомобілів та 10 повнопривідних автомобілів для розмінування територій. Крім того, у процесі передачі знаходяться 20 БТР М113.

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Постачання військової техніки анонсувалися 25 травня. Зазначимо, що країни Балтії виявилися найбільшими донорами України у війні проти Росії. Відсоток військової допомоги від ВВП є найвищим серед усіх країн Заходу.