Украина получила очередную партию военной помощи от Литвы. Сейчас передали грузовики и автомобили повышенной проходимости.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о доставке 10 грузовых военных автомобилей и 10 полноприводных автомобилей для разминирования территорий. Кроме того, в процессе передачи находятся 20 БТР М113.

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Поставки военной техники анонсировались 25 мая. Отметим, что страны Балтии оказались крупнейшими донорами Украины в войне против России. Процент военной помощи от ВВП является самым высоким среди всех стран Запада.