Благодійний фонд "Повернись живим" придбав і передав підрозділам ЗСУ на передовій пересувні майстерні технічного обслуговування техніки, які суттєво скорочують час ремонту і повернення машин в стрій.

Командуванню Сил логістики благочинна організація віддала дві пересувні майстерні технічного обслуговування колісної та гусеничної техніки. Їхня загальна вартість, враховуючи тривісні автомобілі й двовісні дишлові причепи з надбудовами та верстатами, різноманітними агрегатами, наборами електричних та механічних інструментів, становить 29 619 463 гривень.

Окрім замовленої комплектації, у закабінній ніші встановлено КМУ – краново-маніпуляторні установки для роботи з важкими вантажами. Також кожна майстерня має генератор, компресор, мобільний шиномонтаж, зварювальні апарати. При цьому є ще й лебідки, що встановлені у бамперному блоці повнопривідних автомобілів Astra.

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Комплектацію зроблено так, щоб в польових умовах можна було ремонтувати військову техніку, в т.ч. ввезену з-за кордону: американські HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецькі Kirpi, австралійські Bushmaster, британські Mastiff і Husky тощо. Щодо запчастин та деталей, агрегатів і систем, то цю комплектацію підрозділи вже здійснюють самі по заявках зі складів тилового забезпечення.

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"МТО — це пересувний цех, який у рази прискорює і спрощує ремонт бронемашин та іншої військової техніки. Наприклад, раніше ми забирали в підрозділах колеса, виконували шиномонтаж і привозили назад. Зараз — прибуваємо на місце і в польових умовах лагодимо і обслуговуємо колісну базу, двигун і все інше. Наш полк працює на різних напрямках фронту. До 24 лютого ми виконували 500 ремонтів за рік, тепер за місяць обслуговуємо близько півтори тисячі одиниць техніки", – розповідає командир взводу по ремонту автомобільної техніки Дмитро.

Загалом у 2022-2023 роках "Повернись живим" передав захисникам вже 10 мобільних майстерень технічного обслуговування. Попередні дві пересувні майстерні було поставлено у вересні. Тоді МТО отримали морська піхота ВМФ і підрозділ десантно-штурмових військ.

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Дві майстерні з вересневого постачання Фонд придбав за кошти, котрі зібрав народ Польщі на Bayraktar для ЗСУ. Оскільки турецька компанія Baykar безплатно передала безпілотний комплекс Силам оборони України, а кошти попросила направити благодійним організаціям, то 5,13 млн злотих і $600 тис. отримав БФ «Повернись живим».

Як зазначає пресслужба Фонду, цієї суми вистачило не тільки на згадані майстерні, але й на мобільний модульний табір для Навчального центру Сил територіальної оборони ЗСУ. Більш детально про автомайстерні у відеосюжеті наших колег з БВ "Повернись живим".

Фото: Ірина Клєщова, Фонд «Повернись живим»