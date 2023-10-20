Благотворительный фонд "Вернись живым" приобрел и передал подразделениям ВСУ на передовой передвижные мастерские технического обслуживания техники, которые существенно сокращают время ремонта и возвращения машин в строй.

Командованию сил логистики благотворительная организация отдала две передвижные мастерские технического обслуживания колесной и гусеничной техники. Их общая стоимость, учитывая трехосные автомобили и двухосные дышловые прицепы с надстройками и станками, разнообразными агрегатами, наборами электрических и механических инструментов, составляет 29 619 463 гривен.

Кроме заказанной комплектации, в закабинной нише установлены КМУ – краново-манипуляторные установки для работы с тяжелыми грузами. Также у каждой мастерской есть генератор, компрессор, мобильный шиномонтаж, сварочные аппараты. При этом есть еще и лебедки, установленные в бамперном блоке полноприводных автомобилей Astra.

Читайте также Через семь месяцев организация благотворителей передала для ВСУ целый автопарк

Комплектация сделана так, чтобы в полевых условиях можно было ремонтировать военную технику, в т.ч. ввезенную из-за рубежа: американские HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецкие Kirpi, австралийские Bushmaster, британские Mastiff и Husky и т.д. Что касается запчастей и деталей, агрегатов и систем, то эту комплектацию подразделения уже осуществляют сами по заявкам из складов тылового обеспечения.

Дизельные фильтры Bosch защищают топливную систему. Они надежно отделяют твердые частицы и воду от горючего и способствуют оптимальной работе двигателя. Рекламная информация

"МТО - это передвижной цех, который в разы ускоряет и упрощает ремонт бронемашин и другой военной техники. Например, раньше мы забирали в подразделениях колеса, выполняли шиномонтаж и привозили назад. Сейчас - прибываем на место и в полевых условиях чиним и обслуживаем колесную базу, двигатель и все остальное. Наш полк работает на разных направлениях фронта. До 24 февраля мы выполняли 500 ремонтов в год, теперь за месяц обслуживаем около полутора тысяч единиц техники", – рассказывает командир взвода по ремонту автомобильной техники Дмитрий.

Всего в 2022-2023 годах "Вернись живым" передал защитникам 10 мобильных мастерских технического обслуживания. Предыдущие две передвижные мастерские были поставлены в сентябре. Тогда МТО получили морскую пехоту ВМФ и подразделение десантно-штурмовых войск.

Читайте также Реанимобили зарубежных благотворителей переданы военным медикам

Две мастерские по сентябрьским поставкам Фонд приобрел за средства, которые собрал народ Польши на Bayraktar для ВСУ. Поскольку турецкая компания Baykar бесплатно передала беспилотный комплекс Силам обороны Украины, а средства попросила направить благотворительным организациям, то 5,13 млн злотых и $600 тыс. получил БФ «Вернись живым».

Как отмечает пресс-служба Фонда, этой суммы хватило не только на упомянутые мастерские, но и на мобильный модульный лагерь для Учебного центра Сил территориальной обороны ВСУ. Более подробно об автомастерских в видеосюжете наших коллег из БФ "Вернись живым".

Фото: Ирина Клещева, Фонд «Вернись живым»