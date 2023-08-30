Частный благотворительный фонд MK Foundation вместе с разработчиками игры S.T.A.L.K.E.R. и киберспортивной организацией NAVI в августе передал украинским защитникам столько машин, что хватило бы на мощный автопарк.

В основном для ВСУ, пограничникам, Нацгвардии и подразделениям территориальной обороны отправлялись легковые грузовые автомобили LCV вагонной компоновки, но были пикапы и разнообразная спецтехника строительного сегмента. Транспорт передавали как большими партиями, так и небольшими порциями по одной-две машине.

Если 1 августа Фонд сообщил об отправке нескольким подразделениям 12 грузовых бусов, пикапов с квадрокоптерами, то 3 числа состоялось две маленькие передачи – сначала разным частям ВСУ подарили четыре буса LCV, а затем для ТРО вручили 10 надувных лодок.

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Ровно через неделю одной из ДШБ, сформированной из сил специальных операций легендарного полка "Азов", передали сразу 25 грузовых бусов Volkswagen Transporter. Кстати, это уже вторая поставка техники в это подразделение, ранее туда отправлено 30 "Транспортеров".

Самым распространенным транспортным донатом ВСУ стал Volkswagen Transporter, но пикапы тоже есть. Фото: MK Foundation

На следующий день еще два буса Transporter отправлены на переднюю линию Запорожского фронта и в бригаду спецназначения НГУ "Азов".

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А через неделю после этого подготовленные "Транспортеры" получили штурмовая бригада НГУ "Красная Калина" и бригада терробороны, которой кроме двух «течиков» досталась еще и моторная надувная лодка.

Переданная Фондом техника мирных сегментов помогает защитникам защищать и гнать врага с украинской земли. Фото: MK Foundation

Появилась в номенклатуре поставок и обычная строительная спецтехника: за три дня до наступления осени частный благотворительный фонд передал пограничникам грунтовый виброкаток для приведения в порядок пограничной полосы и обустройства дорог вдоль границы.

Всего же Фонд в этой партнерской кооперации за время войны приобрел для Вооруженных Сил Украины 760 автомобилей, среди которых есть бусы, пикапы и бортовые грузовики, пожарные машины, кареты скорой медицинской помощи. Общая сумма помощи составила 468,4 миллиона гривен.