Приватний благодійний фонд MK Foundation разом з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI у серпні передав українським захисникам стільки машин, що їх вистачило б на потужний автопарк.

В основному до ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії та підрозділів територіальної оборони відправлялися легкові вантажні автомобілі LCV вагонної компоновки, але були пікапи та різноманітна спецтехніка будівельного сегменту. Транспорт передавали як великими партіями, так і невеличкими порціями по одній-дві машині.

Якщо 1 серпня Фонд повідомив про відправку кільком підрозділам 12 вантажних бусів, пікапів з квадрокоптерами, то 3 числа відбулося дві маленькі передачі – спочатку різним частинам ЗСУ подарували чотири буси LCV, а потім для ТРО вручили 10 надувних човнів.

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Рівно через тиждень одній з ДШБ, що сформована із сил спеціальних операцій легендарного полку "Азов", передали відразу 25 вантажних бусів Volkswagen Transporter. До речі, це вже друга поставка техніки у цей підрозділ, раніше туди відправлено 30 "Транспортерів".

Найпоширенішим транспортним донатом ЗСУ став Volkswagen Transporter, але пікапи також є. Фото: MK Foundation

Наступного дня ще два буси Transporter відправлено на передню лінію Запорізького фронту та до бригади спецпризначення НГУ "Азов".

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А через тиждень після цього підготовлені "Транспортери" отримали штурмова бригада НГУ "Червона Калина" та бригада тероборони, якій крім двох «течиків» дістався ще й моторний надувний човен.

Передана Фондом техніка "мирних сегментів" допомагає захисникам боронити й гнати ворога з української землі. Фото: MK Foundation

З’явилася в номенклатурі поставок і звичайна будівельна спецтехніка: за три дні до настання осені приватний благодійний фонд передав прикордонникам ґрунтовий віброкоток для впорядкування прикордонної смуги та облаштування доріг вздовж кордону.

Загалом же Фонд у згаданій партнерській кооперації за час війни придбав для Збройних Сил України 760 автівок, серед яких є буси, пікапи та бортові вантажівки, пожежні машини, карети швидкої медичної допомоги. Загальна сума допомоги сягнула 468,4 мільйона гривень.