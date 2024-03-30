Благотворительный фонд "Вернись живым" и "Новая почта" подарили авиаторам мобильные командные пункты.

Техника передана объединению Воздушного командования "Центр" в рамках совместного проекта "Запакуй небо - прокачай ПВО", который Фонд и почтовая служба основали для помощи Силам противовоздушной обороны. Этот проект предусматривает поставку такого количества подвижных командных пунктов (ПКП), которого хватит, чтобы полностью закрыть насущную потребность воздушного командования в подобной технике.

Подвижные командные пункты разрабатывались Фондом "Вернись живым" совместно со специалистами войск противовоздушной обороны. Их построили на базе полноприводных грузовиков MAN TGS (6х6). Благодаря подсказкам армейцев все продумано до мелочей – как в модуле управления, так и в жилищно-бытовом прицепе. Учтены даже такие элементы комфорта, как небольшие сейфы для личных вещей.

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Спальный отсек для личного состава сделан по типу вагонных купе. Правда, здесь кубрик больше, а двухъярусные кровати просторные и с ортопедическим матрасами. Для комфорта оба модуля оборудованы системой обогрева и кондиционирования воздуха. В бытовой части есть микроволновая печь, газовая плита. В отдельном отсеке жилого блока обустроен санузел с душевой кабиной и биотуалетом.

Таким образом, "Вернись живым" и "Новая почта" сделали эргономичные и комфортные условия (см. видео внизу) в передвижном жилом и рабочем модулях, которые в полевых условиях имеют полную энергетическую и тепловую автономность. Там будут работать операционисты по прикрытию украинского неба, которые за считанные секунды должны выявлять цели и отдавать координаты на сбивание вражеских ракет, БПЛА и самолетов.

Использованная ходовая база MAN TGS (6х6) уже хорошо опробована на других проектах упомянутого Фонда. В войска уже несколькими партиями пошли ремонтные мастерские с основными и вспомогательным модулями на дышловых прицепах. Отзывы о них хорошие.

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Это односкатное армейское исполнение шасси с вездеходными шинами. Силовой потенциал обеспечивает двигатель мощностью 510 лошадиных сил. Грузовик оснащен системой накачки шин, которая позволяет регулировать давление в колесах во время движения.

По сути, это аналог экспедиционного автомобиля, но с военной специализированной комплектацией под конкретные задачи подразделений воздушных сил. Подобные подвижные командные или диспетчерские пункты будут и дальше поставляться, но уже для других родов войск и другого назначения.