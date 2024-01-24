Заплановані до випуску на 2024 рік магістральні тягачі MAN eTruck лімітованої серії вже розкупили: вантажівка з щоденним запасом ходу до 800 кілометрів знайшла своїх прихильників ще до великосерійного виробництва.

Автомобіль для перевезень на далекі відстані eTrucks надійде першим клієнтам вже у 2024 році. Всього отримано 700 замовлень. Також почали надходити запити на замовлення з повномасштабного виробництва, яке розпочнеться на заводі MAN в Мюнхені у 2025 році.

До речі, на згаданому підприємстві будуть виготовлятися вантажівки з дизельним і акумуляторно-електричним приводом. Складальна лінія працюватиме у гнучкому графіку в залежності від ситуації попиту. Планується, що до 2030 року половина нових вантажівок MAN, які поставляються в Європу, будуть мати електроприводи.

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"Ми раді, що нова електрична вантажівка MAN була так добре сприйнята нашими клієнтами з самого початку. Унікальна модульна концепція батареї, яка пропонує правильний компроміс між запасом ходу та корисним навантаженням для будь-якого застосування та дозволяє використовувати всі поширені типи надбудов, безсумнівно, сприяє цьому. Проте нам терміново потрібна правильна громадська зарядна інфраструктура, щоб вантажний транспорт на дорозі з нейтральним викидом CO2 міг набирати швидкість, а клієнти не розчаровувалися через початкову ейфорію", – зазначив генеральний директор MAN Truck. & Автобус Олександр Власкамп.

На думку головного менеджера бренду, потрібно "щонайменше 50 000 зарядних точок у Європі до 2030 року, щоб здійснити послідовний перехід". Спільне підприємство Milence, де засновниками є MAN, Volvo Group і Daimler Truck, має на меті створити щонайменше 1700 високопродуктивних і мегаватних зарядних точок для комерційних транспортних засобів по всій Європі.

Перші eTrucks лімітованої партії надійдуть клієнтам вже у 2024 році, а повномасштабне серійне виробництво розпочнеться у 2025 році. Фото: MAN

Нові MAN eTGX і MAN eTGS характеризуються високим ступенем варіативності конфігурації акумуляторів із можливістю вибору від трьох до шести акумуляторів. Завдяки шести блокам акумуляторів, два з яких встановлено під кабіною та ще чотири збоку від рами автомобіля, eTGX та eTGS пропонують до 480 кВт-год корисної місткості акумулятора для щоденного пробігу до 800 кілометрів.

На додаток до стандарту CCS із потужністю до 375 кВт, MAN пропонує ще потужніший стандарт мегаватної зарядки (MCS) для швидкої проміжної зарядки під час перерв у водінні, який спочатку забезпечить 750 кВт, а на пізнішому етапі розширення навіть більше ніж один мегават зарядної потужності.