Запланированные к выпуску на 2024 год магистральные тягачи MAN eTruck лимитированной серии уже раскупили: грузовик с ежедневным запасом хода до 800 километров нашел своих поклонников еще до крупносерийного производства.

Автомобиль для перевозок на дальние расстояния eTrucks поступит первым клиентам уже в 2024 году. Всего получено 700 заказов. Также начали поступать запросы на заказы по полномасштабному производству, которое начнется на заводе MAN в Мюнхене в 2025 году.

Кстати, на упомянутом предприятии будут изготавливаться грузовики с дизельным и аккумуляторно-электрическим приводом. Сборочная линия будет работать в гибком графике в зависимости от ситуации спроса. Планируется, что к 2030 году половина новых грузовиков MAN, поставляемых в Европу, будут иметь электроприводы.

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"Мы рады, что новый электрический грузовик MAN был так хорошо воспринят нашими клиентами с самого начала. Уникальная модульная концепция батареи, которая предлагает правильный компромисс между запасом хода и полезной нагрузкой для любого применения и позволяет использовать все распространенные типы надстроек, несомненно, способствует этому. Однако нам срочно нужна правильная общественная зарядная инфраструктура, чтобы грузовой транспорт на дороге с нейтральным выбросом CO2 мог набирать скорость, а клиенты не разочаровывались из-за начальной эйфории", – отметил генеральный директор MAN Truck & Автобус Александр Власкамп.

По мнению главного менеджера бренда, нужно "не менее 50 000 зарядных точек в Европе до 2030 года, чтобы осуществить последовательный переход". Совместное предприятие Milence, где учредителями являются MAN, Volvo Group и Daimler Truck, имеет целью создать не менее 1700 высокопроизводительных и мегаваттных зарядных точек для коммерческих транспортных средств по всей Европе.

Первые eTrucks лимитированной партии поступят клиентам уже в 2024 году, а полномасштабное серийное производство начнется в 2025 году. Фото: MAN

Новые MAN eTGX и MAN eTGS характеризуются высокой степенью вариативности конфигурации аккумуляторов с возможностью выбора от трех до шести аккумуляторов. Благодаря шести блокам аккумуляторов, два из которых установлены под кабиной и еще четыре сбоку от рамы автомобиля, eTGX и eTGS предлагают до 480 кВт-ч полезной емкости аккумулятора для ежедневного пробега до 800 километров.

В дополнение к стандарту CCS с мощностью до 375 кВт, MAN предлагает еще более мощный стандарт мегаваттной зарядки (MCS) для быстрой промежуточной зарядки во время перерывов в вождении, который сначала обеспечит 750 кВт, а на более позднем этапе расширения даже свыше одного мегаватта зарядной мощности.