Житомир получил в подарок пять автобусов MAN с низким полом, которые вскоре будут обслуживать городские маршруты.

Подарок житомирской общине прислал муниципалитет немецкого города Дортмунд, расположенный на западе страны, почти на границе с Нидерландами. Автобусы не новые, имеют 14-летний эксплуатационный стаж, но в хорошем техническом и эстетическом состоянии.

Водители коммунального трамвайно-троллейбусного предприятия забрали пассажирские машины в Польше: немецкие коллеги перегнали автобусы до самой границы с Украиной. И хотя опыта работы на автобусах MAN модели А-21 житомиряне не имели, навыки вождения подобных 12-метровых МАЗ и Scania, которые есть в автопарке ТТУ, помогли беспрепятственно перегнать технику в Житомир.

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Двухдверные низкопольные машины имеют 38 посадочных мест и просторные накопительные площадки для стоящих пассажиров. В салоне расположены классические дуэт-кресла низкой посадки, кроме сидений над колесными арками. Напротив средней двери создана стандартная зона для детских/инвалидных колясок.

Схема сидений за задними колесными арками несколько иная, чем в классических городских автобусах. Там часть кресел расположена на высоком полу как в вагонах метро – вдоль салона, а не поперек.

И хотя в Дортмунде муниципальные перевозчики устроили автобусам положенное ТО, все машины после дальнего перегона (1681 км) пройдут техническое обслуживание, госрегистрацию и только тогда выйдут на определенные транспортным департаментом мэрии маршруты.

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Коммунальное предприятие хочет успеть пройти эту процедуру и вывести машины на линию к началу нового учебного года, когда пассажиропоток за счет учеников и студентов значительно увеличится: в этом году планируется начать обучение в классической очной форме.