На международной автомагистрали Киев-Чоп вблизи Житомира открылся первый из 120 запланированных рекреационных пунктов отдыха.

Площадка на территории Березовской общины, в 20 километрах от областного центра, имеет много парковочных мест для автомобилей. Также учтены потребности поклонников караванинга, путешествующих кемперами. Для них также разработаны удобные заезды/выезды и парковка.

Рекреационный пункт отдыха на автотрассе сделан в рамках пилотного проекта Столичного лесного офиса под патронатом ГП "Леса Украины". Здесь под пение птиц и свежесть соснового леса можно прогуляться по дорожкам, провести пикник, поиграть с детьми на детской площадке и отдохнуть во время долгого путешествия.

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Для комфорта и удобств в зоне отдыха поставили беседки, столы, скамейки, обустроили детям игровую площадку. Для гурманов, которые любят запеченные на открытом огне блюда, даже поставили мангал.

Аккуратные дорожки, беседки и даже мангал на трассе Киев-Чоп должны порадовать путешественников. Фото: ГП "Леса Украины"

Въезд на рекреационный пункт отдыха бесплатный. Правда, лесники просят отплатить за эти услуги уважительным отношением к природе, бережным отношением к имуществу, аккуратностью и чистотой в пользовании предоставленными возможностями отдыха.