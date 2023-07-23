Обабіч міжнародної автомагістралі Київ-Чоп поблизу Житомира відкрився перший зі 120 запланованих рекреаційних пунктів відпочинку.

Майданчик на території Березівської громади, що за 20 кілометрів від обласного центру, має багато паркувальних місць для автомобілів. Також враховано потреби шанувальників караванінгу, котрі подорожують кемперами. Для них також розроблено зручні заїзди/виїзди і паркувальна зона.

Рекреаційний пункт відпочинку на автотрасі зроблено в рамках пілотного проекту Столичного лісового офісу під патронатом ДП "Ліси України". Тут під щебіт пташок ти свіжість соснового бору можна прогулятися доріжками, провести пікнік, погратися з дітьми на дитячому майданчику та відпочити під час довгої подорожі.

Читайте також Уряд пообіцяв виділити гроші на аварійний ремонт трас Київ-Чоп і Київ Одеса

Для комфорту і зручностей у зоні відпочинку поставили альтанки, столи, лавки, облаштували дітям ігровий майданчик. Для гурманів, які полюбляють запечені на відкритому вогні страви, навіть поставили мангал.

Акуратні доріжки, альтанки і навіть мангал обабіч траси Київ-Чоп мають порадувати подорожуючих. Фото: ДП “Ліси України”

В’їзд та перебування на рекреаційному пункті відпочинку безкоштовний. Щоправда, лісівники просять відплатити за ці послуги поважним ставленням до природи, бережливим відношенням до майна, акуратністю та чистотою в користуванні наданими можливостями перепочинку.