Немецкая компания Rheinmetall в ближайшие месяцы доставит в Украину два зенитных комплекса ближнего действия Skynex.

На сайте немецкого производителя военной техники Rheinmetall были анонсированы поставки двух 35-мм зенитных пушечных комплексов ближнего действия Skynex. Системы базируются на шасси Rheinmetall MAN HX 8x8. Украина стала первой страной, где используется этот комплекс.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, известно, что эти системы уже стоят на боевом дежурстве в Украине, однако сколько их – не разглашается.

Шасси комплекса – военный грузовик Rheinmetall MAN HX 8×8. Это специально разработанные тактические военные грузовики производства Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), совместного предприятия Rheinmetall и MAN. Серия HX начала производиться в 2004 году.

Рейнметалл MAN HX 8×8. Фото Rheinmetall

Боевая часть комплекса – пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы на расстояние четырех километров и скорострельность до 1000 выстрелов в минуту.

Основной снаряд системы – программируемый AHEAD с функцией воздушного подрыва. Он имеет 152 впечатляющих элемента, которые образуют "облако" для уничтожения цели.



Зенитная пушечная система противовоздушной обороны Skynex. Фото: Rheinmetall.

Skynex оборудован системой управления и контроля Oerlikon Skymaster. Типичные цели для системы – дроны, крылатые ракеты и управляемые боеприпасы.

По подсчетам компании, уничтожение типовой воздушной цели этой системой может стоить около 4 тысяч евро, что почти в сто раз меньше показателей системы IRIS-T.