Німецька компанія Rheinmetall у найближчі місяці доставить в Україну два зенітні гарматні комплекси ближньої дії Skynex.

На сайті німецького виробника військової техніки Rheinmetall було анонсовано постачання двох 35-мм зенітних гарматних комплексів ближньої дії Skynex. Системи базуються на шасі Rheinmetall MAN HX 8×8. Україна стала першою країною, де використовується цей комплекс.

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Зі слів прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відомо, що ці системи вже стоять на бойовому чергуванні в Україні, однак скільки їх – не розголошується.

Шасі комплексу – військова вантажівка Rheinmetall MAN HX 8×8. Це спеціально розроблені тактичні військові вантажівки виробництва компанії Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), спільного підприємства Rheinmetall та MAN. Серія HX почала виготовлятися у 2004 році.

Rheinmetall MAN HX 8×8. Фото Rheinmetall

Бойова частина комплексу – гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби на відстань чотирьох кілометрів та скорострільність до 1000 пострілів за хвилину.

Основний снаряд системи – програмований AHEAD з функцією повітряного підриву. Він має 152 вражаючі елементи, які утворюють “хмару” для знищення цілі.



Зенітна гарматна система протиповітряної оборони Skynex. Фото: Rheinmetall.

Skynex обладнаний системою управління і контролю Oerlikon Skymaster. Типові цілі для системи – дрони, крилаті ракети та керовані боєприпаси.

За підрахунками компанії, знищення типової повітряної цілі цією системою може коштувати близько 4 тисяч євро, що майже у сто разів менше за показники системи IRIS-T.