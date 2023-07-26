США озвучили інформацію про черговий транш матеріальної допомоги Україні для захисту від російської навали та підтримки наступальних операцій зі звільнення українських територій від окупантів.

Зі складів та арсеналів американської армії адміністрація Байдена направляє ЗСУ України "зброю та спорядження, необхідні їй для поля бою". За відліком це вже буде сорок третій конвой від США у сфері матеріально-технічного забезпечення нашої обороноздатності.

Сума нинішньої допомоги сягнула 400 мільйонів доларів. У список з 15 найменувань включено додаткові боєприпаси для ППО, артилерійські та інші боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання. З техніки цього разу значиться 32 бронетранспортери Stryker.

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Бронетранспортер Stryker з протимінними катками на фронтальній гідравлічній навісці. Фото: thedrive.com

Міністерство оборони США також оприлюднило "Фактичну довідку про безпекову допомогу США Україні", у якій станом на 25 липня 2023 року подано повний список наданого Україні адміністрацією Байдена військового майна, спорядження, техніки, амуніції, обладнання, боєприпасів. З цього переліку ми вибрали сухопутну автотехніку: колісні, гусеничні машини, спецтехніку різного призначення.

Сполучені Штати Америки передали Україні:

понад 600 тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

131 тактичний автомобіль для підйому техніки;

30 автомобілів зарядки боєприпасів;

18 броньованих мостових систем;

38 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси;

10 командно-штабних машин;

одну батарею ППО Patriot та боєприпаси;

12 зенітно-ракетних систем (NASAMS) і боєприпаси;

20 ЗРК Avenger;

дев'ять вантажівок c-UAS і боєприпаси;

10 мобільних ракетно-ракетних систем з лазерним наведенням c-UAS;

31 танк Abrams;

45 танків Т-72Б;

186 бойових машин піхоти Bradley;

чотири машини групи вогневої підтримки Bradley;

понад 2000 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

понад 100 легких тактичних автомобілів;

68 вантажівок та 124 причепи для перевезення важкої техніки;

вісім транспортних засобів та обладнання матеріально-технічного забезпечення;

239 паливозаправників та 105 паливопричепів;

189 бронетранспортерів Stryker;

300 бронетранспортерів M113;

250 броньованих машин безпеки M1117;

шість броньованих легкових автомобілів;

200 БМП;

20 вертольотів Мі-17;

62 прибережних та річкових патрульних катери.

Загалом Сполучені Штати Америки виділили Україні з початку правління адміністрації Байдена безпекову допомогу на 43,7 мільярда доларів, з них на понад 43 мільярди доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що звіт не носить грифу "Таємно" чи "Для службового користування" – редакція отримала документ легальним шляхом. Це свідчить про те, що віддані нашій державі союзники працюють прозоро для всього світу.