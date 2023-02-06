Командування США показало процес відправлення більш ніж 60 бойових машин Bradley в Україну.

Відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, яка була оголошена на початку цього року.

На опублікованому відео зафіксовано завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні.

#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

Також цікаво що відомо про американський БТР "Страйкер"

Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині. Збройні Сили України, ймовірно, отримають більш просунуту версію БМП Bradley, ніж очікувалося. Україна отримає не M2A2 ODS, як очікувалося раніше, а досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA.

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.



БМП M2A2 ODS-SA, фото BAE Systems

Вага БМП у версії M2A2 ODS-SA – 34 250 кг. Машина приводиться в рух 600-сильним двигуном. Може розвивати швидкість до 61 км/год. БМП здатна проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.

Нагадаємо, загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley. Поставки були оголошені в рамках двох пакетів військової допомоги у 2023 році.