Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley. Поставки були оголошені в рамках двох пакетів військової допомоги у 2023 році. І це будуть найсучасніші версії.

Збройні Сили України, ймовірно, отримають більш просунуту версію бойової машини піхоти Bradley, ніж очікувалося. Про це свідчить аналіз фотографій, які міністерство оборони США поширило напередодні, повідомляє Мілітарний.

OSINT-аналітик Олівер Александер звернув увагу на зовнішні особливості конструкції тих M2 Bradley, які передають Україні. Він зробив висновок, що Україна отримає не M2A2 ODS, як очікувалося раніше, а більш досконалу та ноу версію M2A2 ODS-SA.

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Зокрема, відрізнити M2A2 ODS-SA від старіших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП.

Таку ж камеру має і M2A3. Однак на фото “українських” БМП відсутній новітній командирський приціл, що свідчить про те, що американці передають M2A2 ODS-SA.

Камера водія на БМП, які передають Україні, та на ілюстраційному фото M2A2 ODS-SA



В усьому іншому, за даними компанії-виробника BAE Systems, версія ODS-SA майже аналогічна M2A3 і має більшість її вдосконалень. Вони стосуються глибокої “цифровізації” управління машиною та вогнем і можливостями інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи.

Окрім того, виробник зазначає, що машина має вдосконалений захист даху із використанням титану.

Вага M2A2 ODS-SA – 34 250 кг. Машина приводиться в рух 600-сильним двигуном. Може розвивати швидкість до 61 км/год. БМП здатна проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.