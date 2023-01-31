Украина должна получить 109 БМП M2 Bradley. Поставки были объявлены в рамках двух пакетов военной помощи в 2023 году. И это будут самые современные версии.

Вооруженные Силы Украины, вероятно, получат более продвинутую версию боевой машины пехоты Bradley, чем ожидалось. Об этом свидетельствует анализ фотографий, которые распространило министерство обороны США накануне, сообщает Милитарный.

OSINT-аналитик Оливер Александер обратил внимание на внешние особенности конструкции тех M2 Bradley, которые передают Украине. Он сделал заключение, что Украина получит не M2A2 ODS, как ожидалось ранее, а более совершенную и новую версию M2A2 ODS-SA.

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В частности, отличить M2A2 ODS-SA от более старых версий можно по камере водителя в передней части корпуса БМП.

Такую же камеру имеет и M2A3. Однако на фото украинских БМП отсутствует новейший командирский прицел, что свидетельствует о том, что американцы передают M2A2 ODS-SA.

Водительская камера на БМП, которые передают Украине, и на иллюстративном фото M2A2 ODS-SA



В остальном, по данным компании-производителя BAE Systems, версия ODS-SA почти аналогична M2A3 и имеет большинство ее усовершенствований. Они относятся к глубокой "цифровизации" управления машиной и огнем и возможностям интеграции в единую информационную сеть бронетанковой группы.

Кроме того, производитель отмечает, что машина имеет усовершенствованную защиту крыши с использованием титана.

Вес M2A2 ODS-SA – 34 250 кг. Машина приводится в движение 600-сильным двигателем. Может развивать скорость до 61 км/ч. БМП способна проходить траншеи шириной до 2,5 м и преодолевать препятствия высотой до 0,9 м.