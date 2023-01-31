Конструкція, характеристики та модернізації британських FV432 Mk.3 Bulldog, які передали для українських Збройних сил.

В сучасній війні роль бронетранспортерів (БТР) не обмежується перевезенням десанту на місце бою. Завдяки наявному озброєнню БТРи забезпечують вогневу підтримку під час штурмових або оборонних маневрів, а також виконують важливу роль у військовій логістиці – використовуються для евакуації поранених, інженерних, розвідувальних функцій тощо.

Типовий представник Натівських БТР – британський FV432 Mk3 Bulldog. І хоча він походить від класичних БТР-ів 60-х років минулого століття та концептуально схожий на більш розповсюджений М113, суттєві відмінності є.

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Модель FV432 – модернізована бойова машина сімейства FV430 британських збройних сил. З 2006 по 2011 рік було оновлено понад 1000 таких машин. Остання модернізація від BAE System отримала позначення Mk3 Bulldog. Вона базувалася на досвіді ведення війни в Іраку. Оновлення мало на меті покращення ходових якостей машини шляхом заміни двигуна, підсилення захисту від протитанкових засобів ураження, мінновибухових пристроїв.

На відміну від алюмінієвого корпусу у американського М113, британський FV432 має зварний корпус з броньованої сталі. Сталь більш стійка під час влучань різними засобами ураження, практична, а технологія зварювання значно простіша, ніж для алюмінію. Окрім того, при пробитті алюмінієвого корпусу матеріал виділяє в повітря токсичні для людського організму сполуки.

Корпус “Бульдога” може витримувати влучання з крупнокаліберного кулемета у лобову проекцію, а також забезпечує круговий захист від осколків артилерійських снарядів. А разом з використанням динамічного захисту ізраїльського виробництва (ERA – Explosive Reactive Armour), лоб і борти корпусу спроможні витримувати влучання пострілу РПГ-7.

Оновлена версія транспортера позбулася застарілого двигуна Rolls-Royce K60 потужністю 240 к.с. та напівавтоматичної трансмісії TX-200-4A. Натомість здобула більш потужний 6-циліндровий турбодизель Cummins серії “Б” з системою прямого впорскування пального на 250 к.с. автоматичну трансмісію з електронним керуванням Allison X200-4C (уніфіковано з американським М113А3 від Ground Systems Division), нову систему охолодження і гальмівну систему.

6-циліндровий турбодизель Cummins серії “Б”

Рульовий механізм “Бульдога” був уніфікований з бойовою машиною піхоти FV510 Warrior. Встановлена нова система кондиціонування повітря. Ці нововведення дозволили зекономити масу машини на 500 кг, цю вагу взяв на себе додатковий комплект захисту. Під час модернізації було підвищено прохідність, надійність та швидкісні характеристики машини – до 74 км/год, що на 22 км/год більше, ніж у стандартної версії FV432. Відстань, яку бойова машина може подолати без дозаправки, становить понад 600 км.

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Озброєний “Бульдог” кулеметом калібру 7,62 мм L7, він розташований поблизу командирської башти і додатково захищений куленепробивними віконцями. Деякі”Бульдоги” мають дистанційно-керований модулем з 12,7-мм кулеметом M2. Екіпаж становить дві особи (механік-водій та командир), десант – 8 споряджених бійців. Місце командира було підсилене додатковим захистом і оснащене сучасними засобами зв’язку.

FV 432Mk3 Bulldog входить в один з останніх пакетів військової допомоги від уряду Великої Британії. Враховуючи його маневрені показники, підвищений рівень захисту та практичну конструкцію, “Бульдог” суттєво підсилить бригади ЗСУ.