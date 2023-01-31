Конструкция, характеристики и модернизация британских FV432 Mk.3 Bulldog, переданных для украинских Вооруженных сил.

В современной войне роль бронетранспортеров (БТР) не ограничивается перевозкой десанта на место сражения. Благодаря имеющемуся вооружению БТРы обеспечивают огневую поддержку во время штурмовых или оборонительных маневров, а также играют важную роль в военной логистике – используются для эвакуации раненых, инженерных, разведывательных функций.

Типичный представитель Натовских БТР – британский FV432 Mk3 Bulldog. И хотя он происходит от классических БТРов 60-х годов прошлого века и концептуально похож на более распространенный М113, существенные отличия есть.

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Модель FV432 – модернизированная боевая машина семейства FV430 британских вооруженных сил. С 2006 по 2011 год было обновлено более 1000 таких машин. Последняя модернизация от BAE System получила обозначение Mk3 Bulldog. Она основывалась на опыте ведения войны в Ираке. Обновление имело целью улучшение ходовых качеств машины путем замены двигателя, усиление защиты от противотанковых средств поражения, миновзрывных устройств.

В отличие от алюминиевого корпуса у американского М113, британский FV432 имеет сварной корпус из бронированной стали. Сталь более устойчива при попадании различными способами поражения, практична, а технология сварки значительно проще, чем для алюминия. Кроме того, при пробитии алюминиевого корпуса материал выделяет в воздух токсичные для человеческого организма соединения.

Корпус "Бульдога" может выдерживать попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую проекцию, а также обеспечивает круговую защиту от осколков артиллерийских снарядов. А вместе с использованием динамической защиты израильского производства (ERA – Explosive Reactive Armour), лоб и борта корпуса способны выдерживать попадание выстрела из РПГ-7.

Обновленная версия транспортера избавилась от устаревшего двигателя Rolls-Royce K60 мощностью 240 л.с. и полуавтоматической коробки TX-200-4A. Зато получила более мощный 6-цилиндровый турбодизель Cummins серии "Б" с системой прямого впрыска горючего на 250 л.с., автоматическую трансмиссию с электронным управлением Allison X200-4C (унифицировано с американским М113А3 от Ground Systems Division), новую охлаждающую систему и тормозную систему.

6-цилиндровый турбодизель Cummins серии "Б"

Рулевой механизм "Бульдога" был унифицирован с боевой машиной пехоты FV510 Warrior. Установлена новая система кондиционирования воздуха. Эти новшества позволили сэкономить массу машины на 500 кг, этот вес взял на себя дополнительный комплект защиты. При модернизации была повышена проходимость, надежность и скоростные характеристики машины – до 74 км/ч, что на 22 км/ч больше, чем в стандартной версии FV432. Расстояние, которое боевая машина может преодолеть без дозаправки, составляет более 600 км.

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Вооружен "Бульдог" пулеметом калибра 7,62 мм L7, он расположен вблизи командирской башни и дополнительно защищен пуленепробиваемыми окошками. Некоторые "Бульдоги" имеют дистанционно-управляемый модуль с 12,7-мм пулеметом M2. Экипаж составляет два человека (механик-водитель и командир), десант – 8 снаряженных бойцов. Место командира было усилено дополнительной защитой и оборудовано современными средствами связи.

FV 432Mk3 Bulldog входит в один из последних пакетов военной помощи от правительства Великобритании. Учитывая его маневренные показатели, повышенный уровень защиты и практическую конструкцию, "Бульдог" существенно усилит бригады ВСУ.