Передача цих бронемашин розглядається в рамках додаткового пакета військової підтримки.

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні бойових машин Bradley. Втім, джерела видання Bloomberg, які знайомі із цим питанням, розповіли, що остаточне рішення ще не ухвалено.

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Bradleys забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ.

На відміну від раніше наданих M113, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими комплексами TOW.

«У Сполучених Штатах багато бронемашин Bradley, хоча деякі з них застаріли й потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», – розповів Марк Канчіан, колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому, який зараз працює у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Канчіан додав, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе розгорнуті на фронті ці машини, бо екіпажі та обслуговуючий персонал необхідно спочатку навчити.

«Bradley більш ніж гідний суперник для російських бойових машин піхоти та її танків Т-72», – розповів Девід Перкінс, генерал США у відставці та ветеран війни в Іраку.

З минулих угод між США та партнерами відомо, що 89 бойових машин у модифікації Bradley M2A2 ODS коштують 196 мільйонів доларів. Тобто приблизно 2,2 млн за машину.

Бронемашина США M2A2 Bradley. Фото: flickr.com



Наразі Сполучені Штати планують замінити всі свої бронемашини Bradley. У 2021 році армія США відібрала кандидатів за програмою OMFV для розробки заміни цієї бойової машини піхоти. Оборонне відомство планує витратити 4,6 млрд доларів між 2022 та 2026 фінансовими роками на програму OMFV.