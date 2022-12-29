Бронеавтомобілі виготовляються в ОАЕ та Туреччині, на фото вони в "піксельному" камуфляжі ЗСУ.
В Україну поставлено щонайменше десяток нових бронеавтомобілів Panthera T6. Вони були помічені під час транспортування. Фото оприлюднив ресурс Ukraine Weapons Tracker в Твітері.
Про передачу таких автомобілів не було офіційних повідомлень, тому невідомо, хто саме їх привіз.
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Panthera Т6 — розроблений ОАЕ 5-дверний бронетранспортер, призначений для охорони кордону, охорони поліції та військових операцій низької інтенсивності.
Базова модель Т6 виробляється компанією MSPV в Об'єднаних Арабських Еміратах та на військовому заводі в Анкарі, Туреччина. Машина зроблена на шасі Toyota Land Cruiser 79-серії, встановлений 4-літровий двигун V6, постійний повний привід і ручна коробка передач.
Машина має повністю модульну систему озброєння, однак базова модель продається без нього.