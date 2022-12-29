Бронеавтомобілі виготовляються в ОАЕ та Туреччині, на фото вони в "піксельному" камуфляжі ЗСУ.

В Україну поставлено щонайменше десяток нових бронеавтомобілів Panthera T6. Вони були помічені під час транспортування. Фото оприлюднив ресурс Ukraine Weapons Tracker в Твітері.

#Ukraine: A new infantry mobility vehicle for the Ukrainian army - at least a dozen 🇦🇪/🇹🇷 Panthera T6 armored vehicles were delivered to Ukraine.



No one reported the transfer of such vehicles and considering their wide availability for purchase, their source is unknown. pic.twitter.com/E5krcQXOba — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 28, 2022

Про передачу таких автомобілів не було офіційних повідомлень, тому невідомо, хто саме їх привіз.

Також цікаво турецький аналог HYMARS приєднався до ЗСУ

Panthera Т6 — розроблений ОАЕ 5-дверний бронетранспортер, призначений для охорони кордону, охорони поліції та військових операцій низької інтенсивності.

Базова модель Т6 виробляється компанією MSPV в Об'єднаних Арабських Еміратах та на військовому заводі в Анкарі, Туреччина. Машина зроблена на шасі Toyota Land Cruiser 79-серії, встановлений 4-літровий двигун V6, постійний повний привід і ручна коробка передач.

Машина має повністю модульну систему озброєння, однак базова модель продається без нього.