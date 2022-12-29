Бронеавтомобили производятся в ОАЭ и Турции, на фото они в "пиксельном" камуфляже ВСУ.

В Украину поставлено по меньшей мере десяток новых бронеавтомобилей Panthera T6. Они были замечены при транспортировке. Фото обнародовал ресурс Ukraine Weapons Tracker в Твиттере.

#Ukraine : Новое путешествие путешествий для российской армии - на дожде 🇦🇪/🇹🇷 Panthera T6 armored vehicles были удалены к Украине.



Не один информирован о перемещении таких автомобилей и рассматривая свои крупные возможности для доставки, их источник не известен. pic.twitter.com/E5krcQXOba — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 28, 2022

О передаче таких автомобилей не было официальных сообщений, поэтому неизвестно, кто их привез.

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Panthera Т6 – разработанный ОАЭ 5-дверный бронетранспортер, предназначенный для охраны границы, охраны полиции и военных операций низкой интенсивности.

Базовая модель производится компанией MSPV в Объединенных Арабских Эмиратах и военном заводе в Анкаре, Турция. Машина сделана на шасси Toyota Land Cruiser 79-серии, установлен 4-литровый V6 двигатель, постоянный полный привод и ручная коробка передач.

Машина полностью имеет модульную систему вооружения, однако базовая модель продается без него.