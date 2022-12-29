Бронеавтомобили производятся в ОАЭ и Турции, на фото они в "пиксельном" камуфляже ВСУ.
В Украину поставлено по меньшей мере десяток новых бронеавтомобилей Panthera T6. Они были замечены при транспортировке. Фото обнародовал ресурс Ukraine Weapons Tracker в Твиттере.
О передаче таких автомобилей не было официальных сообщений, поэтому неизвестно, кто их привез.
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Panthera Т6 – разработанный ОАЭ 5-дверный бронетранспортер, предназначенный для охраны границы, охраны полиции и военных операций низкой интенсивности.
Базовая модель производится компанией MSPV в Объединенных Арабских Эмиратах и военном заводе в Анкаре, Турция. Машина сделана на шасси Toyota Land Cruiser 79-серии, установлен 4-литровый V6 двигатель, постоянный полный привод и ручная коробка передач.
Машина полностью имеет модульную систему вооружения, однако базовая модель продается без него.