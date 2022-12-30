Передача бронемашин рассматривается в рамках дополнительного пакета военной поддержки.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Украине боевых машин Bradley. Впрочем, источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом, рассказали, что окончательное решение еще не принято.

Также интересно новенькие бронеавтомобили Panthera T6 подмечены во время транспортировки в Украину

Bradleys обеспечит значительный рост боеспособности украинских наземных войск.

В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми комплексами TOW.

"В Соединенных Штатах много бронемашин Bradley, хотя некоторые из них устарели и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой", – рассказал Марк Канчиан, бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

Канчиан добавил, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет развернутые на фронте эти машины, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо сначала обучить.

"Bradley более чем достойный соперник для российских боевых машин пехоты и ее танков Т-72", – рассказал Дэвид Перкинс, генерал США в отставке и ветеран войны в Ираке.

Из прошлых сделок между США и партнерами известно, что 89 боевых машин в модификации Bradley M2A2 ODS стоят 196 миллионов долларов. То есть примерно 2,2 млн. за машину.

Бронемашина США M2A2 Bradley. Фото: flickr.com



Соединенные Штаты планируют заменить все свои бронемашины Bradley. В 2021 г. армия США отобрала кандидатов по программе OMFV для разработки замены этой боевой машины пехоты. Оборонное ведомство планирует потратить 4,6 млрд долларов между 2022 и 2026 финансовыми годами на программу OMFV.