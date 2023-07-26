США озвучили информацию об очередном транше материальной помощи Украине для защиты от российского нашествия и поддержки наступательных операций по освобождению украинских территорий от оккупантов.

Со складов и арсеналов американской армии администрация Байдена направляет ВСУ Украины "оружие и снаряжение, необходимые для поля боя". Это уже будет сорок третий конвой из США в сфере материально-технического обеспечения нашей обороноспособности.

Сумма нынешней помощи составила 400 миллионов долларов. В список из 15 наименований включены дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехника, противотанковое оружие и другое оборудование. Из техники на этот раз числится 32 бронетранспортера Stryker.

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Бронетранспортер Stryker с противоминными катками на фронтальной гидравлической навеске. Фото: thedrive.com

Министерство обороны США также обнародовало "Фактическую справку о безопасности помощи США Украине", в которой по состоянию на 25 июля 2023 года представлен полный список переданного Украине администрацией Байдена военного имущества, снаряжения, техники, амуниции, оборудования, боеприпасов. Из этого списка мы выбрали сухопутную автотехнику: колесные, гусеничные машины, спецтехнику разного назначения.

Соединенные Штаты Америки передали Украине:

более 600 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

131 тактический автомобиль для подъема техники;

30 автомобилей зарядки боеприпасов;

18 бронированных мостовых систем;

38 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;

10 командно-штабных машин;

одну батарею ПВО Patriot и боеприпасы;

12 зенитно-ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;

20 ЗРК Avenger;

9 грузовиков c-UAS и боеприпасы;

10 мобильных ракетно-ракетных систем с лазерной наводкой c-UAS;

31 танк Abrams;

45 танков Т-72Б;

186 боевых машин пехоты Bradley;

четыре машины группы огневой поддержки Bradley;

более 2000 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

более 100 легких тактических автомобилей;

68 грузовиков и 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;

8 транспортных средств и оборудования материально-технического обеспечения;

239 топливозаправщиков и 105 топливоприцепов;

189 бронетранспортеров Stryker;

300 бронетранспортеров M113;

250 бронированных машин безопасности M1117;

6 бронированных легковых автомобилей;

200 БМП;

20 вертолетов Ми-17;

62 прибрежных и речных патрульных катера.

В целом Соединенные Штаты Америки выделили Украине с начала правления администрации Байдена помощь на 43,7 миллиарда долларов, из них более чем на 43 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

Отметим, что отчет не носит грифа "Тайно" или "Для служебного пользования" - редакция получила документ легальным путем, что свидетельствует о том, что преданные нашему государству союзники работают прозрачно для всего мира.