США озвучили информацию об очередном транше материальной помощи Украине для защиты от российского нашествия и поддержки наступательных операций по освобождению украинских территорий от оккупантов.
Со складов и арсеналов американской армии администрация Байдена направляет ВСУ Украины "оружие и снаряжение, необходимые для поля боя". Это уже будет сорок третий конвой из США в сфере материально-технического обеспечения нашей обороноспособности.
Сумма нынешней помощи составила 400 миллионов долларов. В список из 15 наименований включены дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехника, противотанковое оружие и другое оборудование. Из техники на этот раз числится 32 бронетранспортера Stryker.
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Бронетранспортер Stryker с противоминными катками на фронтальной гидравлической навеске. Фото: thedrive.com
Министерство обороны США также обнародовало "Фактическую справку о безопасности помощи США Украине", в которой по состоянию на 25 июля 2023 года представлен полный список переданного Украине администрацией Байдена военного имущества, снаряжения, техники, амуниции, оборудования, боеприпасов. Из этого списка мы выбрали сухопутную автотехнику: колесные, гусеничные машины, спецтехнику разного назначения.
Соединенные Штаты Америки передали Украине:
- более 600 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
- 131 тактический автомобиль для подъема техники;
- 30 автомобилей зарядки боеприпасов;
- 18 бронированных мостовых систем;
- 38 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;
- 10 командно-штабных машин;
- одну батарею ПВО Patriot и боеприпасы;
- 12 зенитно-ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;
- 20 ЗРК Avenger;
- 9 грузовиков c-UAS и боеприпасы;
- 10 мобильных ракетно-ракетных систем с лазерной наводкой c-UAS;
- 31 танк Abrams;
- 45 танков Т-72Б;
- 186 боевых машин пехоты Bradley;
- четыре машины группы огневой поддержки Bradley;
- более 2000 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- более 100 легких тактических автомобилей;
- 68 грузовиков и 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
- 8 транспортных средств и оборудования материально-технического обеспечения;
- 239 топливозаправщиков и 105 топливоприцепов;
- 189 бронетранспортеров Stryker;
- 300 бронетранспортеров M113;
- 250 бронированных машин безопасности M1117;
- 6 бронированных легковых автомобилей;
- 200 БМП;
- 20 вертолетов Ми-17;
- 62 прибрежных и речных патрульных катера.
В целом Соединенные Штаты Америки выделили Украине с начала правления администрации Байдена помощь на 43,7 миллиарда долларов, из них более чем на 43 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.
Отметим, что отчет не носит грифа "Тайно" или "Для служебного пользования" - редакция получила документ легальным путем, что свидетельствует о том, что преданные нашему государству союзники работают прозрачно для всего мира.