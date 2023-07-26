США озвучили информацию об очередном транше материальной помощи Украине для защиты от российского нашествия и поддержки наступательных операций по освобождению украинских территорий от оккупантов.

Со складов и арсеналов американской армии администрация Байдена направляет ВСУ Украины "оружие и снаряжение, необходимые для поля боя". Это уже будет сорок третий конвой из США в сфере материально-технического обеспечения нашей обороноспособности.

Сумма нынешней помощи составила 400 миллионов долларов. В список из 15 наименований включены дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехника, противотанковое оружие и другое оборудование. Из техники на этот раз числится 32 бронетранспортера Stryker.

Читайте также Из США в Украину отправились несколько десятков БМП Bradley

Бронетранспортер Stryker с противоминными катками на фронтальной гидравлической навеске. Фото: thedrive.com

Министерство обороны США также обнародовало "Фактическую справку о безопасности помощи США Украине", в которой по состоянию на 25 июля 2023 года представлен полный список переданного Украине администрацией Байдена военного имущества, снаряжения, техники, амуниции, оборудования, боеприпасов. Из этого списка мы выбрали сухопутную автотехнику: колесные, гусеничные машины, спецтехнику разного назначения.

Соединенные Штаты Америки передали Украине:

  • более 600 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
  • 131 тактический автомобиль для подъема техники;
  • 30 автомобилей зарядки боеприпасов;
  • 18 бронированных мостовых систем;
  • 38 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;
  • 10 командно-штабных машин;
  • одну батарею ПВО Patriot и боеприпасы;
  • 12 зенитно-ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;
  • 20 ЗРК Avenger;
  • 9 грузовиков c-UAS и боеприпасы;
  • 10 мобильных ракетно-ракетных систем с лазерной наводкой c-UAS;
  • 31 танк Abrams;
  • 45 танков Т-72Б;
  • 186 боевых машин пехоты Bradley;
  • четыре машины группы огневой поддержки Bradley;
  • более 2000 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • более 100 легких тактических автомобилей;
  • 68 грузовиков и 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
  • 8 транспортных средств и оборудования материально-технического обеспечения;
  • 239 топливозаправщиков и 105 топливоприцепов;
  • 189 бронетранспортеров Stryker;
  • 300 бронетранспортеров M113;
  • 250 бронированных машин безопасности M1117;
  • 6 бронированных легковых автомобилей;
  • 200 БМП;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • 62 прибрежных и речных патрульных катера.

В целом Соединенные Штаты Америки выделили Украине с начала правления администрации Байдена помощь на 43,7 миллиарда долларов, из них более чем на 43 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

Отметим, что отчет не носит грифа "Тайно" или "Для служебного пользования" - редакция получила документ легальным путем, что свидетельствует о том, что преданные нашему государству союзники работают прозрачно для всего мира.