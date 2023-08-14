Житомир отримав у подарунок п’ять автобусів MAN з низькою підлогою, що невдовзі обслуговуватимуть міські маршрути.

Подарунок житомирській громаді надіслав муніципалітет німецького міста Дортмунд, що на заході країні, майже на кордоні з Нідерландами. Автобуси не з нових, мають 14-річний експлуатаційний стаж, але у доброму технічному та естетичному стані.

Водії комунального трамвайно-тролейбусного підприємства забрали пасажирські машини у Польщі: німецькі колеги перегнали автобуси до самого кордону з Україною. І хоча досвіду роботи на автобусах MAN моделі А-21 житомиряни не мали, навички водіння подібних 12-метрових МАЗ та Scania, що є в автопарку ТТУ, допомогли безперешкодно перегнати техніку в Житомир.

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Дводверні низькопідлогові машини мають 38 посадкових місць і просторі накопичувальні зони для стоячих пасажирів. У салоні стоять класичні дует-крісла низької посадки, окрім сидінь над колісними арками. Навпроти середніх дверей розміщена стандартна зона для дитячих/ інвалідних колясок.

Схема сидінь за задніми колісними арками дещо інша, ніж у класичних міських автобусах. Там частина крісел розміщена на високій підлозі як у вагонах метро – уздовж салону, а не поперек.

І хоча у Дортмунді муніципальні перевізники влаштували автобусам належне ТО, усі машини після далекого перегону (1681 км) пройдуть технічне обслуговування, держреєстрацію і лише тоді вийдуть на визначені транспортним департаментом мерії маршрути.

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Комунальне підприємство хоче встигнути пройти цю процедуру і вивести машини на лінію до початку нового навчального року, коли пасажиропотік за рахунок учнів та студентів значно зросте: цьогоріч планується розпочати навчання у класичній очній формі.