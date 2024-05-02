В автопарк 24-ї ОМБр імені короля Данила надійшов магістральний тягач сімейства MAN TGX 33.480. Цей подарунок "королевичам" зробила громада Львівщини.

Не часто волонтерські рухи, обласні чи районні адміністрації передають у бойові підрозділи важку вантажну техніку, особливо магістральну та ще й нову. Здебільшого у війська відправляють позашляховики легкої групи з сегмента pickup truck, карети швидкої медичної допомоги. Бувають багі, квадроцикли, автобуси, а також екскаватори-навантажувачі тощо.

Магістральний сідловий тягач MAN – рідкість, придбаний на прохання командування бригади. Машина вкрай необхідна. Головне, вона швидкісна, дуже потужна і маневрова – 480 кінських сил в одній упряжці свідчать про гарний силовий потенціал.

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Це буде не машина переднього краю, але напряму до нього дотична. Бойову важку техніку з дислокованої за сотні кілометрів від передової військової частини, ремонтного заводу чи транспортного хабу чимось потрібно доставляти на фронт. За неповну добу така фура може від західного кордону дійти мало не до передових позицій наших військ на східному фронті з технікою, боєприпасами чи іншим майном.

Подарований тривісний TGX 33.480 BL SA тягач колісної формули 6x4 саме такій оперативній доставці вантажів дуже сприятиме. Його двигун (D2676LF09) на згадані вище 480 к.с. з максимальним обертальним моментом 2300 Нм працює в парі з автоматичною чи механічною коробкою передач власного виробництва.

Звісно, це не повнопривідний всюдихід, але по сухій ґрунтовій дорозі, трав’янистій поверхні тривісний MAN без потуг пройде з важким напівпричепом без великої тряски, оскільки тут підсилена амортизаційна система – спереду підвіска ресорна, а позаду – пневматична.

Для роботи на далекі рейси тягач має великий алюмінієвий паливний бак на 590 л (праворуч) і 35-літровий бачок для AdBlue.

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Щодо комфорту екіпажу, то тут повний пакет люксової комплектації кабіни GN з одним спальним місцем. Робоче місце водія з ортопедичним амортизаційним кріслом зроблено за найсучаснішими стандартами комфорту й ергономіки. Тут для зручностей є система допомоги водієві, бортовий комп’ютер, кондиціонер, центральний замок, круїз контроль, аудіосистема.

Це у передтравневі дні був не єдиний подарунок громади Львівщини для бійців 24 ОМБр імені Короля Данила. На минулому тижні туди в межах ініціативи "Пташки Перемоги" відправлено ще й 150 бойових безпілотників.

Фото: Львівська ОВА