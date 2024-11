Львівська громада поповнила Суми автобусами з Данії

Сумська громада отримала п’ять автобусів великої місткості, які прибули до Львова в подарунковому пакеті від міста-побратима Орхус, Данія. Про це розповідається на сайтах міських рад Львова та Сум.

Питання передачі погоджено з дарувальниками, оскільки львівська громада вже не раз отримувало великорозмірні пасажирські машини від муніципалітету Орхуса.

Читайте також В прикордонні громади Сумщини прийшли нові реанімобілі

У мерії Львова вважають, що ці автобуси для Сум нині потрібніші. На цьому наголосив при передачі машин міський голова Андрій Садовий, який ще й уточнив: "Дай Боже, щоб автобуси знадобилися тут для міських перевезень, а не евакуацій".

Транспорт доправили до Сум водії Львівського комунального АТП №1 і передали сумським колегам з КП "Електроавтотранс".

У Сумах відбулася передача данських автобусів. Фото: Сумська мерія

Автобуси не нові, ще не так давно вони ходили у Данії на маршрутах перевізників Heartland A/S, Stadt Holding A/S і Hommelhoff Group A/S. Тепер працюватимуть у Сумах на міських та приміських маршрутах комунального підприємства.

Читайте також У Сумах виготовляють власні низькопідлогові автобуси "Сумчанин": що це за техніка

З фотознімків на церемонії передачі машин видно, що це міська версія автобусів Crossway LE розробки Iveco Bus. Автобус створювався для міських маршрутів, але європейські перевізники доволі часто ставлять ці автобуси на рейси в приміську зону.

Муніципалітет міста Орхус у Данії відправляв черговий пакет автобусів для України. Foto: Per Ryolf

Crossway Line оснащені дизельним двигуном IVECO Tector 7 потужністю 285 к.с. та 1000 Нм. Ці рейсові автобуси мають довжину 10,8 метра та салон на 34 сидіння та 54 місця для стояння.

Читайте також На Сумщині здають в оренду пост ДАІ: знак 40 не входить в комплектацію

Посередині салону пропонується простора накопичувальна зона для дитячих колясок чи інвалідних візків. Для цього двері обладнано стандартним ручним пандусом.

На Сумщині львів'янам було куди їхати і їх повсюди чекали. Фото: мерія Львова

Делегація мерії Львова також відвідала підшефних із 103-ї, 125-ї та 80-ї бригад. Туди громада придбала й передала в дарунок одного “вампіра”, мавіки, автомобіль та FPV-дрони.

Також заїхали до кількох шпиталів, де земляки проходять лікування. Там переконалися, що про хлопців та дівчат дбають.