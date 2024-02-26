Попри війну, промисловий потенціал України збагатився ще одним автовиробництвом: у Сумах розпочали виготовляти міські низькопідлогові автобуси.

Пасажирські машини отримали назву "Сумчанин". Перші два автобуси середньої розмірної групи вже курсують на маршруті № 20 "Шпиталь – Аеропорт". Очікується, що до кінця року місцевий автоперевізник ПП "Согор" отримає ще 10 таких автобусів.

Салон з низькою підлогою у міській пасажирській логістиці набагато зручніший хоча б тим, що посадка та висадка пасажирів значно швидша. Плюс внутрішній комфорт з накопичувальними зонами біля дверей.

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Автобус має загальну пасажиромісткість понад 40 місць, з яких 23 крісла для сидіння, одне – для пасажира з інвалідністю та простора зона для 18 стоячих пасажирів. Відгуки сумчан про новий громадський транспорт схвальні, у багатьох з'явилася гордість за власне вітчизняне автобусне виробництво, що започатковано у їх місті.

В короткому повідомленні мерії не повідомляється про виробництво, що в умовах війни цілком виправдано. Сказано, що це місцеве підприємство. За словами начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергія Яковенка, робота над цим автобусом розпочалася ще до війни.

Багато часу у підприємства зайняла як технологічна складова, так і документальна. Однак "Сумчанин" витримав випробування і пройшов повну сертифікацію, завод має допуск на відповідний вид робіт.

Пасажирська машина має агрегатну базу Mercedes-Benz. Втім, тут є також елементи кузова від німецького виробника. В рисах передньої частини пасажирської машини пізнається легендарна Vario, яку Mercedes-Benz тримав на конвеєрі майже два десятиліття. До цієї моделі й понині звертаються виробники автобусів у різних країнах і сумський завод тут не виняток.

Попри 10 років з часу припинення випуску популярної серії (2013 р.), ці автомобілі у різних модифікаціях в Україні доволі популярні. Попит тримається не тільки на вантажні автомобілі в різних кузовних версіях. На цій базі німецький виробник також випускав мікроавтобуси з підвіскою на параболічних ресорах та рульовим управлінням із гідропідсилювачем.

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Вочевидь, сумський виробник скористався цією агрегатною базою. Тут доволі надійні двоконтурні гальма з гідро- або пневмоприводом за вибором та системами ABS і ALB.

Vario славився двома версіями силових агрегатів – 5-циліндровим дизельним двигуном ОМ602DE LA робочим об'ємом 2874 куб. см і 4-х циліндровим ОМ904LA робочим об'ємом 4249 куб. см з прямим впорскуванням, турбонаддувом і проміжним охолодженням наддувоного повітря. Вони в різних модифікаціях розвивали від 122 до 177 к.с.

Щодо кузова, то тут вгадуються риси уже наявних в Україні напрацювань в сегменті пасажирських машин. Не виключено, що тут уніфікація з автобусом вітчизняних виробників за окремими компонентами.

Скажімо, вікна дуже схожі з популярним приміським автобусом ЗАЗ А07 чи 08 з приблизною такою ж кількістю місць для сидіння. Вони якщо не близнюки, то не дуже далекі родичі. У них доволі схожі за конфігурацією плафони задніх габаритних вогнів, поворотів та стоп-сигналів. Цілком ймовірно, що постачальник ліхтарів та скла в обох виробників один і той же.