Несмотря на войну, промышленный потенциал Украины обогатился еще одним автопроизводством: в Сумах начали изготавливать городские низкопольные автобусы.

Пассажирские машины получили название “Сумчанин”. Первые два автобуса средней размерной группы уже курсируют на маршруте № 20 "Госпиталь – Аэропорт". Ожидается, что до конца года местный автоперевозчик ЧП "Согор" получит еще 10 таких машин.

Салон с низким полом в городской пассажирской логистике намного удобнее хотя бы тем, что посадка и высадка пассажиров гораздо быстрее. Плюс внутренний комфорт с накопительными зонами у дверей.

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Автобус имеет общую пассажировместимость более 40 мест, из которых 23 кресла для сидения, одно – для пассажира с инвалидностью и просторная зона для 18 стоячих пассажиров.

Отзывы сумчан о новом общественном транспорте положительные, у многих появилась гордость за отечественное автобусное производство, что начато в их городе.

В коротком сообщении мэрии ничего не говорится о производстве, что в условиях войны вполне оправдано. Сказано, что это местное предприятие. По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, работа над этим автобусом началась еще до войны.

Много времени у предприятия заняла как технологическая составляющая, так и документальная. Однако "Сумчанин" выдержал испытания и прошел полную сертификацию, завод имеет допуск на соответствующий вид работ.

Пассажирская машина получила агрегатную базу Mercedes-Benz. Впрочем, здесь есть также элементы кузова от немецкого производителя. В чертах передней части пассажирской машины узнается легендарная Vario, которую Mercedes-Benz держал на конвейере почти два десятилетия. К этой модели и поныне обращаются производители автобусов в разных странах и сумской завод здесь не исключение.

Несмотря на 10 лет со времени прекращения выпуска популярной серии (2013 г.), эти автомобили в различных модификациях в Украине довольно популярны. Спрос держится не только на грузовые машины в различных кузовных версиях. На этой базе немецкий производитель также выпускал микроавтобусы с подвеской на параболических рессорах и рулевым управлением с гидроусилителем.

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Очевидно, сумской производитель воспользовался этой агрегатной базой. Здесь довольно надежные двухконтурные тормоза с гидро- или пневмоприводом по выбору и системами ABS и ALB.

Vario славился двумя версиями силовых агрегатов – 5-цилиндровым дизельным двигателем ОМ602DE LA рабочим объемом 2874 куб. см и 4-х цилиндровым ОМ904LA рабочим объемом 4249 куб. см с прямым впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Они в разных модификациях развивали от 122 до 177 л.с.

Что касается кузова, то здесь угадываются черты уже имеющихся в Украине наработок в сегменте пассажирских машин. Не исключено, что здесь унификация с автобусом отечественных производителей по отдельным компонентам.

Скажем, окна очень схожи с популярным пригородным автобусом ЗАЗ А07 или 08 с приблизительным таким же количеством мест для сидения. Они если не близнецы, то не очень дальние родственники. У них довольно похожи по конфигурации плафоны задних габаритных огней, поворотов и стоп-сигналов. Вполне вероятно, что поставщик фонарей и стекла у обоих производителей один и тот же.