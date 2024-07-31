На Сумщині здають в оренду пост ДАІ: знак 40 не входить в комплектацію

Двоповерхова будова на вулиці Сумській у селі Глибне вже не один рік стояла покинута. Використання патрульною поліцією цієї монументальної придорожньої споруди часів СРСР вважалося недоцільним.

Нині приміщення з характерними ознаками "без вікон, без дверей" за технічним станом визнано задовільним. Про це з посиланням на ФДМУ сповістила Сумська ОВА на своєму сайті.

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Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях вирішило, що колишній пост ДАІ має приносити прибутки, а не стояти без діла. Рішення про передачу в оренду усієї споруди, як видно з додатка до наказу №416 від 31.07.2024 року по майновому відомству, передбачає аукціон з покроковим зниженням стартової орендної плати.

Скриншот з Google maps: Авто24

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Аукціон має відбутися у вівторок, 3 вересня. В документі сказано, що первинна балансова вартість об’єкта загальною та корисною площею 39,8 кв. м становить 54 405 грн, а залишкова – 2 238 грн.

І хоча стан споруди визнано задовільним, тут відсутнє світло, водозабезпечення та каналізація, немає телекомунікацій, частково спиляні сходи на другий поверх. Двері та вікна також не помічені.

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За умовами оренди, майновий комплекс у вигляді однієї споруди, що стоїть на балансі Головного управління Національної поліції у Сумській області, може використовуватися за будь-яким цільовим призначенням. Найкраще в цьому місці буде працювати кафе.