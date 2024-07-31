На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

Двухэтажное строение на улице Сумской в селе Глибне уже не один год стояло заброшенным. Использование патрульной полицией этого монументального придорожного сооружения времен СССР считалось нецелесообразным.

Сейчас помещение с характерными признаками "без окон, без дверей" по техническому состоянию признано удовлетворительным. Об этом со ссылкой на ФГИУ сообщила Сумская ОГА на своем сайте.

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Региональное отделение ФГИУ по Полтавской и Сумской областях решило, что бывший пост ГАИ должен приносить прибыль, а не стоять без дела. Решение о передаче в аренду всего сооружения, как видно из приложения к приказу №416 от 31.07.2024 года по имущественному ведомству, предусматривает аукцион с пошаговым снижением стартовой арендной платы.

Скриншот с Google maps: Авто24

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Аукцион должен состояться во вторник, 3 сентября. В документе сказано, что первичная балансовая стоимость объекта общей и полезной площадью 39,8 кв. м составляет 54 405 грн, а остаточная – 2 238 грн.

И хотя состояние сооружения признано удовлетворительным, здесь отсутствует свет, водоснабжение и канализация, нет телекоммуникаций, частично спилены лестницы на второй этаж. Двери и окна также не замечены.

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По условиям аренды, имущественный комплекс в виде одного сооружения, стоящего на балансе Главного управления Национальной полиции в Сумской области, может использоваться по любому целевому назначению. Лучше всего в этом месте будет работать кафе.