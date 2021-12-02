В Долине Ивано-Франковской области продается бывший пост ГАИ. Он уже выставлялся на аукцион, но покупателя еще не нашел.

Бывший пост ГАИ расположен в городе Долина Ивано-Франковской области на ул. Сечевых Стрельцов, 17. Это небольшое помещение общей площадью 45,7 кв. Снаружи оно выглядит неприглядно: двухэтажный кирпичный "дом" высотой 5,53 метра, покрытый шифером, на первом этаже гараж. Все коммуникации подведены.

Пост давно заброшен и не эксплуатируется, требует ремонта, а еще лучше – постройки на этом месте нового помещения. Главное его преимущество – размещение. Здание находится у кольцевой развязки, в довольно быстром месте. В пешеходной близости к объекту находится общественная и жилая застройка города. Если открыть здесь заведение питания или автосервис (например, шиномонтаж), то клиентов будет достаточно. Пост ГАИ – известное сооружение среди местных водителей и часто проезжающих рядом, хотя и не входит в перечень памятников архитектуры местного значения.

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На сайте Государственныеторги.онлайн указано, что в конце октября он уже продался на аукционе. Более того, победитель давал за него более миллиона гривен, но был дисквалифицирован. Теперь начальная цена объекта снижена до 214 362 грн, то есть менее 8 тысяч долларов. Новые торги пройдут 22 декабря 2021 года. Чтобы принять участие, за день до этого нужно зарегистрироваться и внести задаток в 10% от первоначальной суммы.