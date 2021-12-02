В Долині Івано-Франківської області продають колишній пост ДАІ. Він вже виставлявся на аукціон, але покупця ще не знайшов.

Колишній пост ДАІ розміщений у місті Долина Івано-Франківської області по вул. Січових Стрільців, 17. Це невелике приміщення загальною площею 45,7 кв.м. Зовні воно виглядає непривабливо: двоповерхова цегляна "хата" висотою 5,53 метри, покрита шифером, на першому поверсі гараж. Усі комунікації підведені.

Пост давно закинутий та не експлуатується, потребує ремонту, а ще краще – побудови на цьому місці нового приміщення. Головна його перевага – розміщення. Будівля знаходиться біля кільцевої розв'язки, в досить жвавому місці. В пішохідній близькості до об’єкта знаходиться громадська та житлова забудова міста. Якщо відкрити тут заклад харчування чи автосервіс (наприклад, шиномонтаж), то клієнтів буде вдосталь. Пост ДАІ – відома споруда серед місцевих водіїв та тих, хто часто проїжджає поруч, хоча і не входить до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

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На сайті Державніторги.онлайн вказано, що наприкінці жовтня він вже продався на аукціоні. Мало того, переможець давав за нього більше мільйона гривень, але був дискваліфікований. Тож тепер початкова ціна об'єкту знижена до 214 362 грн, тобто менше 8 тисяч доларів. Нові торги відбудуться 22 грудня 2021 року. Щоб взяти у них участь, за день до цього треба зареєструватись та внести завдаток у 10% від початкової суми.