Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: "Пост ДАІ" замінили на "дорожню станцію патрульної поліції", а також змінили обмеження на "Покажчику загальних обмежень швидкості".

Дорожньою станцією патрульної поліції будуть вважати споруду та ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій можливо перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.

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Окрім цього, змінили обмеження на “Покажчику загальних обмежень швидкості” з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.