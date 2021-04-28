Стати "таємним клієнтом" у будь-якому Сервісному центрі МВС дуже просто – достатньо лише заповнити анкету.

Варто зазначити, що анкета заповнюється вже після отримання послуги. Потрібно вказати своє ім’я та прізвище, Сервісний центр в якому була надана послуга, номер в електронній (або “живій”) черзі, дату та час відвідування Сервісного центру.

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Під час заповнення анкети потрібно вказати оператора який вас обслуговував і експерта який оглядав транспортний засіб (якщо була надана послуга з переоформлення транспортного засобу). Пропонується поставити оцінки по п’ятибальній шкалі кожному учаснику процесу, включаючи оператора на ресепшн.

Також можна окремо повідомити про факти обслуговування без черги, корупцію, рекомендації по користуванню послугами конкретних установ або організацій та інші порушення.

Інформація з анкет збирається, систематизується та аналізується. Зібрані данні допомагають покращити якість обслуговування, тож до цього процесу варто долучатись аби наступні візити до Сервісних центрів МВС були більш приємними.