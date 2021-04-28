Стать "тайным клиентом" в любом Сервисном центре МВД очень просто – достаточно лишь заполнить анкету.

Стоит отметить, что анкета заполняется уже после получения услуги. Нужно указать свое имя и фамилию, Сервисный центр, в котором была оказана услуга, номер в электронной (или “живой”) очереди, дату и время посещения Сервисного центра.

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Во время заполнения анкеты нужно указать оператора, который вас обслуживал, и эксперта, который осматривал транспортное средство (если была оказана услуга по переоформлению транспортного средства). Предлагается поставить оценки по пятибалльной шкале каждому участнику процесса, включая оператора на ресепшн.

Также можно отдельно сообщить о фактах обслуживания без очереди, коррупции, рекомендациях по пользованию услугами конкретных учреждений или организаций и других нарушениях.

Информация из анкет собирается, систематизируется и анализируется. Собранные данные помогают улучшить качество обслуживания, поэтому к этому процессу стоит приобщаться чтобы следующие визиты в Сервисные центры МВД были более приятными.