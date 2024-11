Львовская громада пополнила Сумы автобусами из Дании

Сумская громада получила пять автобусов большой вместимости, которые прибыли во Львов в подарочном пакете от города-побратима Орхус, Дания. Об этом рассказывается на сайтах городских советов Львова и Сум.

Вопрос передачи согласован с дарителями, поскольку львовская громада уже не раз получала крупноразмерные пассажирские машины от муниципалитета Орхуса.

Читайте также В приграничные общины Сумщины пришли новые реанимобили

В мэрии Львова считают, что эти автобусы для Сум сейчас нужнее. Об этом заявил при передаче машин городской голова Андрей Садовый, который еще и уточнил: "Дай Бог, чтобы автобусы понадобились здесь для городских перевозок, а не эвакуаций".

Транспорт доставили в Сумы водители Львовского коммунального АТП №1 и передали сумским коллегам из КП "Электроавтотранс".

Вот так в Сумах состоялась передача датских автобусов. Фото: Сумская мэрия

Автобусы не новые, еще не так давно они ходили в Дании на маршрутах перевозчиков Heartland A/S, Stadt Holding A/S и Hommelhoff Group A/S. Теперь будут работать в Сумах на городских и пригородных маршрутах коммунального предприятия.

Читайте также В Сумах изготавливают собственные низкопольные автобусы "Сумчанин": что это за техника

Из фотоснимков на церемонии передачи машин видно, что это городская версия автобусов Crossway LE разработки Iveco Bus. Автобус создавался для городских маршрутов, но европейские перевозчики довольно часто ставят эти автобусы на рейсы в пригородную зону.

Вот так муниципалитет города Орхус в Дании отправлял очередной пакет автобусов для Украины. Foto: Per Ryolf

Crossway Line оснащены дизельным двигателем Iveco Tector 7 мощностью 285 л.с. и 1000 Нм. Эти рейсовые автобусы имеют длину 10,8 метра и салон на 34 сиденья и 54 места для стояния.

Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

Посередине салона предлагается просторная накопительная зона для детских колясок или инвалидных колясок. Для этого двери оборудованы стандартным ручным пандусом.

На Сумщине львовянам было куда ехать и их повсюду ждали. Фото: мэрия Львова

Делегация мэрии Львова также посетила подшефных из 103-й, 125-й и 80-й бригад. Туда громада приобрела и передала в подарок одного “вампира”, мавики, автомобиль и FPV-дроны.

Также заехали в несколько госпиталей, где земляки проходят лечение. Там убедились, что о ребятах и девушках заботятся.