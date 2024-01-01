Львов хочет закрыть год большим транспортным траншем для военных

Точно о модели или марки информации еще нет, но смета такого пакета уже озвучена – ориентировочная стоимость 34 млн грн. Процедуру закупки поручено провести Львовскому коммунальному предприятию "Ратуша-сервис".

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Решение о такой закупке принято на основании запросов воинских частей о потребности в такой технике. Покупку будут оформлять по мотивированной формулировке – "с целью обеспечения эффективного выполнения боевых задач по защите территориальной целостности Украины" и постановления городского совета от 30.06.2022 № 2136 "О приобретении автомобилей для Вооруженных Сил Украины".

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Согласно Решению № 1473 от 15 ноября 2024 года "Об определении условий закупки и передачу автомобили", приобретенную по открытой процедуре покупки технику по акту передадут двум воинским частям. Правда, номера этих частей и их дислокация по объективным причинам не указывается.

Однако указано, что каждая из этих частей бесплатно от громады получит по десять автомобилей типа пикап.