Львівські світлофори через відсутність напруги не погаснуть

Тепер на облаштованих перехрестях у разі вимкнення електроенергії світлофорне регулювання зможе автономно працювати до 10 годин. Про це йдеться у повідомленні мерії Львова.

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У виступі на брифінгу директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Олега Забарила прозвучало, що рівень автономної роботи світлофорних комплексів планується довести 90% відносно їх загальної кількості у місті.

Фото: мерія Львова

"Світлофори заживляємо різними способами, але в основному це блоки безперебійного живлення. Такий блок містить інвертор, батарею, яка дає можливість світлофору працювати безперебійно. Також є система вентиляції та підігріву, щоб світлофор міг функціонувати в різних погодних умовах", — уточнив Олег Забарило.

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Очікується, що на кінець року заживлять орієнтовно 150 світлофорних об’єктів. Загалом на балансовому утриманні комунального підприємства "Львівавтодор" перебуває 170 світлофорних об’єктів, які нараховують понад 2 тисячі світлофорів.