Як прибиратимуть покинуті авто у Львові та Івано-Франківську

У Львові до таких методик очищення міста від покинутих автівок почали готуватися ще наприкінці минулого року. Перші евакуації занедбаних автомобілів на арештмайданчик поліції здійснено у січні-лютому 2025-го.

Як повідомляє мерія Львова на своєму сайті, до кінця березня за рішенням комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів з публічного міського простору заберуть ще 14 автівок. Наразі на розгляді комісії перебуває ще майже 100 таких автомобілів.

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"Нам приємно задавати тренди іншим містам, які прагнуть зробити вулиці чистішими, комфортнішими та безпечнішими для всіх учасників дорожнього руху", – зазначив керівник управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Максим Смілевський.

В управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР наголошують, що переміщення покинутих автомобілів позитивно впливає на місто. Зокрема, звільнений простір можна використовувати для облаштування нових паркомісць, озеленення чи навіть створення дитячих майданчиків.

Роками автівки стояли покинуті. Тепер ще трохи почекають на арештмайданчиках. Фото: Роман Балук, сайт мерії Львова

Крім того, місто стає безпечнішим, оскільки такі машини нерідко перебувають в аварійному стані, створюючи ризики для мешканців цих вулиць. Також зменшується забруднення довкілля, адже іржаві авто забруднюють ґрунт і воду

У Львові виявленням та обліком таких машин займаються районні адміністрації. На покинутих автомобілях залишають інформаційні повідомлення і якщо власник не виходить на звʼязок впродовж місяця, його авто переміщують на арештмайданчик (див. відео нижче).

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Власники мають шість місяців, щоб забрати транспортний засіб, оплативши вартість перебування автомобіля на майданчику.

Якщо ж протягом пів року власник не забере автівку, то її виставлять на аукціон, а кошти від продажу зберігатимуться на спеціальному рахунку. Якщо протягом трьох років власник не звернеться за поверненням грошей, вони надійдуть до бюджету Львівської територіальної громади.



За такою ж схемою будуть працювати й у Івано-Франківську. Спеціалісти вже вивчили досвід львів’ян, адаптували його до власних потреб, щось додадуть з власних розробок, але все буде в рамках чинного законодавства.