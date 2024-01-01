Що у Львові робитимуть з покинутими у дворах автомобілями: озвучено рішення

Долею безхазяйних автомобілів, починаючи від їх виявлення та закінчуючи передачею в продаж на аукціон, займатиметься спеціальна комісія. Її склад днями затверджено відповідним рішенням виконкому міськради. Про це пише Львівська мерія.

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Районні адміністрації обласного центру проводять облік покинутих транспортних засобів. Також запущено механізм пошуку та інформування їх власників. В основу взято досвід європейських міст, в т.ч. сусідньої Варшави, де також оголошено активний наступ на покинуті автівки.

На безхазяйних машинах незалежно від їх типу та розмірної групи спочатку розмістять наліпки з попередженням про те, що у власника є 30 днів, щоб забрати її. Якщо після повторного огляду території автівку не заберуть, то її відповідна служба перемістить на спеціальний майданчик, де техніка зберігатимуться упродовж шести місяців.

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Протягом цього часу власник може звернутися до адміністрації й при подачі відповідних документів на право власності чи спадку на таку техніку повернути транспортний засіб. Якщо цього не станеться, то право власності автівки переходить громаді.

Створена комісія мерії уже визначатиме подальшу долю машини. Транспортний засіб передбачається продавати на спеціальному аукціони або передавати на потреби ЗСУ. У разі незадовільного технічного стану таку машину можуть здати в брухт.

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Як повідомляє мерія, власники покинутих автівок уже частково самостійно прибирають свій транспорт з вулиць міста, оскільки торік у Львові "затвердили порядок виявлення і переміщення занедбаних та покинутих транспортних засобів на території громади".