На аукционе в США продают прототип ВАЗ-2102: цена впечатляет

Fiat 124 в кузове универсал, выставленный на торги в США – практически точная копия ВАЗ-2102. Немного отличаются лишь детали – решетка радиатора, бамперы, поворотники и ручки дверей. Однако сомнений в том, что продается именно Fiat, а не “Жигули”, никаких: об этом свидетельствует логотип, табличка с номером кузова и названием производителя.

Выставленный на продажу экземпляр изготовлен в апреле 1972 года. Несмотря на возраст, он неплохо сохранен, утверждают эксперты Авто24.

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Из повреждений видно только вмятину на двух дверях с левой стороны. На одометре – 58389 (миль или километров – неизвестно). Автомобиль имеет дополнительный багажник на крыше, магнитолу, три ключа (очень похожи на “Жигулевские”) и достаточно сохраненный черный дерматиновый салон.

Автомобиль продается в Северном Голливуде (Калифорния), поэтому, возможно, он участвовал в съемках кинофильмов.

Интересно, что страховая компания оценила аналогичное авто на рынке подержанных в Америке в 20 000 долларов, а ремонт именно этой машины – в 14 160 долларов. Хотя если бы машина попала в Украину, ее привели бы в нормальное состояние долларов за двести. Аукцион назначен на 12 марта 2025 года.