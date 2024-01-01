На аукціоні у США продають прототип ВАЗ-2102 : ціна вражає

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Fiat 124 на аукціоні ІААІ
Fiat 124 в кузові універсал, що виставлений на торги в США – практично точна копія ВАЗ-2102. Трохи відрізняються лише деталі – решітка радіатора, бампери, поворотники та ручки дверей. Однак сумнівів в тому, що продається саме Fiat, а не “Жигулі”, жодних: про це свідчить логотип, табличка з номером кузова та назвою виробника.
Виставлений на продаж екземпляр виготовлений у квітні 1972 року. Попри вік, він непогано збережений, стверджують експерти Авто24.
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З пошкоджень видно лише вм'ятину на двох дверях з лівого боку. На одометрі – 58389 (миль чи кілометрів – невідомо). Автомобіль має додатковий багажник на даху, магнітолу, три ключі (дуже схожі на “Жигулівські”) та досить збережений чорний дерматиновий салон.
Автомобіль продається в Північному Голівуді (Каліфорнія), тож, можливо, він брав участь у зніманні кінофільмів.
Цікаво, що страхова компанія оцінила аналогічне авто на ринку вживаних в Америці у 20 000 доларів, а ремонт саме цієї машини – у 14 160 доларів. Хоча якби машина потрапила в Україну, її привели б у нормальний стан доларів за двісті. Аукціон призначений на 12 березня 2025 року.
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